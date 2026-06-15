Vapaaottelun kohuottelija Sean Strickland otettiin kiinni Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin UFC-tapahtumassa.

UFC Freedom 250 järjestettiin maanantain vastaisena yönä Washington DC:ssä Valkoisen talon nurmella. Jo ennen tapahtumaa koettiin kohahduttava tilanne, kun aiemmin porttikiellostaan tapahtumaan kertonut vapaaottelija Sean Strickland otettiin kiinni. Hän oli luvannut, että ilmestyy paikalle.

Seuraukset koittivat kuitenkin nopeasti, sillä 35-vuotias otettiin kiinni ja saatettiin pois alueelta. Strickland oli tunkeutunut juhla-alueelle ja hypännyt WWE-kehään. Hän kommentoi tapahtunutta Instagramissa.

– Olen saattanut saada syytteen järjestyshäiriöistä. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se kuulostaa coolilta. Haluan kuitenkin kiittää teitä faneja. En voi kiittää teitä tarpeeksi. Teidän tukenne on ollut uskomatonta ja merkinnyt minulle paljon porttikiellon jälkeen, Strickland sanaili.

Jos Strickland saa syytteen, häntä voi uhata MMA Fightingin mukaan 90 päivän vankeustuomio ja korkeintaan 500 dollarin (noin 430 euroa) sakot. Strickland oli perustellut, että sai porttikiellon sen takia, koska on puhunut Trumpin hallinnosta, Epsteinin tiedostoista ja Israelista. Tämän on UFC-pomo Dana White kieltänyt.

Strickland on käyttänyt aiemmin rasistisia ja syrjiviä kommentteja muun muassa vastustajistaan, naisista sekä vähemmistöistä.