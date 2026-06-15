Asiantuntijan mukaan Iranin rauhanprosessiin liityy vielä runsaasti avoimia kysymyksiä.

Asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain ja Iranin solmima aiesopimus Lähi-idän sodan lopettamiseksi on erittäin merkittävä asia maailmantaloudelle ja Suomen taloudelle.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä toteaa MTV:n haastattelussa, että aiesopimuksen myötä öljyn hinta putoaa ja pörssikurssit sekä odotukset menevät positiiviseen suuntaan.

– Tämä on merkittävä asia, mutta paljon, paljon kysymysmerkkejä, Penttilä kiteyttää.

Mahdollinen rauhansopimus on määrä allekirjoittaa seuraavan 60 päivän aikana. Penttilän mukaan asioita on vielä paljon auki.

– Pitäisi sopia ydinaseista ja siitä, että mitä jäädytetyille varoille tehdään, millä aikataululla Iran pääsee käymään normaalia kauppaa muiden kanssa. Näitä yksityiskohtia riittää vaikka kuinka paljon, Penttilä luettelee.

"Pelon tasapaino"

Penttilän mukaan lopulta kysymys on siitä, että päästäänkö yhtä hyvään sopimukseen kuin presidentti Barack Obaman aikana.

Kysymys Iranin ydinohjelmasta on kriittinen Yhdysvalloille. Penttilä kertoo, että Obaman aikoinaan aikaansaama sopu perustui kontrolloimiseen ja tarkastamiseen. Nyt luvassa ei ole kansainvälistä tarkastusmekanismia, joka olisi yhtä yksityiskohtainen.

– Nyt tulee tällainen pelote siitä, että jos jäätte kiinni, niin sitten tulee uusi isku. Tämä dynamiikka on muuttunut aivan kokonaan. Se on tällainen pelon tasapaino tällä hetkellä sillä alueella.