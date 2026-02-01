Uuden-Seelannin 16-vuotias juoksijalupaus Sam Ruthe ylsi lauantaina Bostonin hallikisoissa ällistyttävään ennätykseen mailin juoksussa.
Ruthe hurjasteli mailin aikaan 3.48,88, joka on Uuden-Seelannin ennätys ja kaikkien aikojen paras alle 18-vuotiaiden tulos maailmassa.
Saavutuksen arvoa kuvaa se, että maan entinen, ulkoradoilla juostu ennätys oli olympiavoittaja John Walkerin 3.49,08.
Ruthe nousi Bostonin voittoajallaan kaikkien aikojen hallitilastossa 11:nneksi.
– Vauhti ei tuntunut noin kovalta. En tahdo uskoa tätä, olen aivan täpinöissäni, Ruthe kommentoi juoksuaan CNN:n mukaan.
– En todellakaan uskonut, että yltäisin nyt Walkerin ennätykseen.
Viime maaliskuussa Ruthe juoksi 15-vuotiaana mailin alle neljään minuuttiin. Lauantaina hän kohensi edellisviikolla juoksemaansa ennätystään lähes viidellä sekunnilla.