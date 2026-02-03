Clintonit olivat aiemmin kieltäytyneet saapumasta kuultavaksi.
Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton ja hänen puolisonsa Hillary Clinton aikovat todistaa seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvässä kongressin tutkinnassa. Entisen presidentin edustaja Angel Urena kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Edustajainhuoneen valvontakomitea oli tästä syystä suosittanut edustajainhuoneelle, että kaksikkoa syytettäisiin kongressin halventamisesta. Maanantaina kerrottiin, että asian edistäminen on päätetty laittaa jäihin Clintonien suostuttua todistamaan.
Clintonit ovat syyttäneet valvontakomitean johtajan, republikaani James Comerin juonivan heitä vastaan, koska heidät mielletään presidentti Donald Trumpin vihollisiksi.
Clintonien asianajajat lähettivät vielä lauantaina Comerille kirjeen, jossa pyrittiin neuvottelemaan reunaehdoista Clintonien mahdollisille todistajanlausunnoille.
Comer kuitenkin torjui ehdotukset ja syytti Clintonien haluavan erityiskohtelua. Maanantaisessa X-päivityksessään Urena vastasi Comerin lausuntoon ja arvosteli tämän haluttomuutta neuvotella.
– He neuvottelivat vilpittömässä mielessä. Sinä et, Urena kirjoitti X:ssä.
– Entinen presidentti ja ulkoministeri tulevat paikalle. He toivovat voivansa luoda ennakkotapauksen, jota sovelletaan kaikkiin.
Ex-presidentti esiintyy Epstein-asiakirjoissa
Kongressi hyväksyi viime vuonna lain, joka pakottaa oikeusministeriön julkaisemaan hallussaan olevat tutkinta-asiakirjat Epsteinistä.
Laissa määritelty takaraja julkaisulle oli ennen joulua, mutta ministeriö julkaisi viimeiseksi kuvailemansa asiakirjaerän perjantaina.
Viime kuukausina julkaistuissa asiakirjoissa on ollut muun muassa monia kuvia Bill Clintonista Epsteinin kanssa 2000-luvun alkupuolelta.
Bill Clinton on myöntänyt lentäneensä Epsteinin lentokoneella Clinton Foundation -säätiön humanitaarisen työn yhteydessä. Hän on kuitenkin kiistänyt vierailleensa Epsteinin yksityisellä saarella.
Demokraattien presidenttiehdokkaanakin ollut, maan entinen ulkoministeri Hillary Clinton on vuorostaan sanonut, että hänellä ei ole ollut merkittäviä yhteyksiä Epsteiniin.
Hän on kiistänyt lentäneensä Epsteinin yksityiskoneella ja käyneensä tämän saarella.
Bill Clintonin todistaminen Epstein-tutkinnassa olisi lähes ennennäkemätöntä. Yksikään Yhdysvaltain entinen presidentti ei ole ollut kongressin kuultavana vuosikymmeniin.
Hallintoa syytetty Trumpin suojelemisesta
Yhdysvaltain kongressi hyväksyi viime marraskuussa lain Epstein-materiaalin julkaisemisesta. Materiaalia ryhdyttiin julkaisemaan asteittain joulukuussa.
Hidas julkaisutahti ja asiakirjojen laaja sensurointi ovat herättäneet paljon kritiikkiä.
Maan hallintoa on muun muassa syytetty Trumpin suojelemisesta. Trump oli aikoinaan läheisissä väleissä Epsteinin kanssa, mutta otti sittemmin tähän etäisyyttä.
Trump vastusti pitkään asiakirjojen julkaisua, mutta taipui lopulta painostuksen alla allekirjoittamaan julkaisua vaatineen lain.
Pelkästään perjantaina julkaistussa asiakirjaerässä Trump mainitaan yli tuhat kertaa, kertoo CNN.
Uutiskanavan mukaan asiakirjoissa on muun muassa vahvistamattomia seksuaalirikossyytöksiä Trumpia vastaan sekä uusia yksityiskohtia siitä, miten jotkut Epsteinin uhreista kuvailivat vuorovaikutustaan Trumpin kanssa.
Viranomaiset eivät ole nostaneet Trumpia tai Clintoneita vastaan syytteitä Epsteinin rikoksiin liittyen.
Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Hän kiisti syyllisyytensä.
Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019. Viranomaisten mukaan Epstein teki oikeudenkäyntiä odottaessaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.
