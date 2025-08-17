Pete Davidson poistattaa 200 tatuointiaan – tästä syystä yksi potretti saa kuitenkin jäädä

Koomikko Pete Davidson aikoo poistattaa suuren osan tatuoinneistaan, mutta jättää Hillary Clintonin muotokuvan.

Koomikko Pete Davidson, 31, on parhaillaan keskellä tatuoinninpoistamisprosessia. Hän aloitti poistamisen vuonna 2020 ja aikoo poistattaa 200 tatuointiaan.

Yksi kuva saa kuitenkin jäädä sillä, hän kertoi The Breakfast Club -ohjelmassa, että aikoo säilyttää entisen Yhdysvaltain ulkoministerin Hillary Clintonin tatuoinnin pohkeessaan.

Davidson otti tatuoinnin sen jälkeen, kun Clinton hävisi vuoden 2016 presidentinvaalit.

– Rakastan Hillarya. Ensinnäkin tunnen hänet henkilökohtaisesti ja hän on ihana nainen, mutta myös siksi, että hän on kova nainen. Hän oli todella eturintamassa tietyissa paskapuheissa, ja koska olen itse ollut eturintamassa vastaavissa paskapuheissa, halusin vain piristää häntä vähän, Davidson selvensi.

Komediayhteisö on jakanut kuvan Pete Davidsonin Hillary Clinton -tatuoinnista. Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Koomikko kertoi Clintonin myös tarkastaneen häneltä poistoprosessin alussa, ettei hän ole poistanut Clintonia esittävää tatuointiaan.

Davidsonin mukaan Clinton rakastaa häntä esittävää tatuointia.

Koomikon mukaan kuvien poistaminen iholta on varsin kivuliasta.

– Pohjimmiltaan he polttavat pois palan ihoasi, ja sen jälkeen sen on parannuttava kuuden tai kahdeksan viikon ajan. Ja paraneminen on sellaista, että sinulla on avoin haava käsivarressasi, ja sitten sinun täytyy laittaa siihen kaikki nämä aineet ja pitää se poissa auringosta. Ja sitten kuuden tai kahdeksan viikon kuluttua sinun täytyy tehdä se vielä kymmenen kertaa, Davidson kertoi.

Pete Davidsonin yläkroppa on ollut aiemmin täynnä tatuointeja. Kuva on elokuvasta The King of Staten Island.Credit: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

– Se on kamalaa. Jos joku todella harkitsee tatuoinnin ottamista, suosittelisin miettimään sitä pari vuotta, koska tunteet muuttuvat, hän jatkoi.

Davidson kertoi Page Sixille maaliskuussa, että hän oli melkein saanut kaikki tatuoinnit pois käsivarsistaan ja oli siirtymässä poistattamaan tatuoinnit vartalostaan.

Davidson aikoo poistattaa tatuointinsa siihen mennessä, kunnes täyttää 40 vuotta, koska ei voi työskennellä avohaavan kanssa kuvauspaikalla.

Koomikko odottaa tällä hetkellä esikoistaan kumppaninsa malli-näyttelijä Elsie Hewittin, 29, kanssa.

Elsie Hewitt ja Pete Davidson odottavat perheenlisäystä./All Over Press

Lähde: Page Six