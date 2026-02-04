Trump mainitaan Epstein-asiakirjoissa useasti, ja häntä vastaan esitetään muun muassa syytöksiä seksuaalirikoksista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa yhdysvaltalaisia unohtamaan seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin ympärillä pyörineen kohun.
Lisäksi Trump väitti jälleen, että viimeisimmät julkaistut Epstein-asiakirjat olisivat vapauttaneet hänet kaikista epäilyksistä.
Trump mainitaan Epstein-asiakirjoissa useasti, ja häntä vastaan esitetään muun muassa syytöksiä seksuaalirikoksista. Pelkästään perjantaina julkaistussa asiakirjaerässä Trump mainitaan yli tuhat kertaa, kertoo CNN.
Viranomaiset eivät ole nostaneet Trumpia vastaan syytteitä Epsteinin rikoksiin liittyen.