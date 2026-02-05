Nimettömänä pysyttelevä nainen kertoo Dagbladetille Mette-Maritin vierailusta Jeffrey Epsteinin luona vuonna 2013.

Dagbladet julkaisi sensuroimattoman, vuonna 2013 otetun kuvan kruununprinsessa Mette-Maritista edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin Floridan Palm Beachilla sijaitsevassa kodissa.

Kuvassa Mette-Marit istuu sohvalla bikineihin pukeutuneen naisen vieressä. Kuva julkaistiin aluksi niin, että Mette-Maritin ja toisen kuvassa esiintyvän henkilön kasvot oli sensuroitu.

Dagbladet kertoo saaneensa kuvan nimettömänä pysyttelevältä venäläisnaiselta, joka väittää olleensa kuvanottohetkellä paikalla Epsteinin huvilalla. Nainen sanoo olevansa yksi Epsteinin uhreista. Hänen mukaansa huvilalla oli kuvanottohetkellä paikalla myös toinen Epsteinin uhriksi joutunut henkilö.

Dagbladetin mukaan nainen työskenteli Epsteinin avustajana. Hän lähetti Epsteinille sähköpostitse yhteensä kaksi kuvaa Mette-Maritista.

– Hän tulosti valokuvat. Hän oli pakkomielteinen siitä, että hänellä oli kotonaan valokuvia julkkiksista, nainen kertoo.

Nainen kuvailee Mette-Maritin ja Epsteinin välejä Dagbladetille.

– He olivat ystäviä, mutta eivät mitenkään sopimattomalla tavalla. Hän (Epstein) piti enemmän hyvin nuorista malleista.

Naisen mukaan mikään ei viitannut siihen, että Mette-Marit olisi ollut tietoinen Epsteinin rikollisesta toiminnasta.

– Hän (Epstein) oli erittäin viehättävä ja manipuloiva. Hän vaikutti mukavalta ihmiseltä, mutta eli pimeää kaksoiselämää, nainen kuvaa edesmennyttä seksuaalirikollista.

Mette-Marit ajautui myrskyn silmään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemat Epstein-asiakirjat paljastivat hänen paljon luultua laajemmat yhteytensä edesmenneeseen seksuaalirikolliseen.

Mette-Marit mainitaan Epstein-asiakirjoissa yli 1000 kertaa. Asiakirjat paljastivat kruununprinsessan ja Epsteinin lähetelleen toisilleen satoja sähköpostiviestejä vuosina 2011–2014.

Viestinvaihto alkoi muutama vuosi sen jälkeen, kun Epstein oli tuomittu alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta vuonna 2008.