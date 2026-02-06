Therese Johaug paljasti Expressenille, kuinka hän kohtasi päihtyneen Frida Karlssonin Seefeldin MM-hiihtojen päättäjäisissä.

Molemmilla oli suuresti aihetta juhlaan kisojen jälkeen, sillä Johaug voitti kolme kultaa sekä yhden hopean ja Karlsson ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan yhden kutakin mitalia. Johaug kertoi kohdanneensa Karlssonin paikallisessa yökerhossa.

– Hän ei ainakaan ollut selvinpäin. Sen verran voin sanoa! En minäkään ollut, joten löysimme toisemme sieltä. Irrottelimme tanssilattialla ja pidimme hauskaa, Johaug kertoi.

Johaugin ura päättyi viime vuoden keväänä. Karlssonilla puolestaan on edessään uransa toiset talviolympialaiset. Karlsson voitti neljä vuotta sitten Pekingissä viestipronssia. Ruotsalaisen ensimmäinen matka on luvassa lauantaina, kun Milano-Cortinan kisoissa hiihdetään yhdistelmäkilpailu.