Lindsey Vonn yritti tehdä naisten syöksylaskussa historiaa voittamalla Cortina d'Ampezzossa olympiamitalin kaikkien aikojen vanhimpana alppihiihtäjänä. Vonnin lasku päättyi kuitenkin rajuun kaatumiseen.

Maailmancupin syöksycupia johtava Vonn matkasi uransa viidensiin ja samalla viimeisiin olympialaisiin vaikeassa tilanteessa. Hän kaatui reilu viikko sitten maailmancupin kisassa Sveitsin Crans-Montanassa.

Seurauksena oli eturistisiteen repeämä.

Tästä huolimatta Vonn lähti tämän päivän syöksykisaan rikkomaan Johan Clareyn ennätystä neljän vuoden takaa Pekingistä. Ranskalaislaskija saavutti tuolloin olympiahopeaa kaikkien aikojen vanhimpana alppihiihtäjänä 41 vuoden ja 30 päivän iässä.

Vonnilla on tänään ikää 41 vuotta ja 113 päivää.

Ennätysjahti kuitenkin päättyi jo toiseen, oikealle kääntyvään mutkaan, kun Vonn menetti hypyssä tasapainonsa ja paiskautui rinteeseen. Tv-lähetyksessä kuuluivat Vonnin tuskanhuudot, ja maalialueelle laskeutui aavemainen hiljaisuus.

Lääkintähenkilöstö oli nopeasti paikalla, ja Vonn sidottiin ahkioon. Siinä hänet nostettiin noin 15 minuuttia kaatumisen jälkeen helikopteriin, joka lähti kuljettamaan häntä sairaalaan.

Kisa jatkui noin 20 minuutin odottelun jälkeen.

Kaatumisen myötä Vonn tuskin on mukana ensi viikolla käytävässä supersuurpujottelussa, ja on todennäköistä, että hänen koko uransa päättyi.

Vonnin tärkeimpiä meriittejä ovat yksi olympiavoitto, kaksi MM-kultaa, neljä maailmancupin kokonaisvoittoa, kahdeksan syöksycupin voittoa, viisi supersuurpujottelucupin voittoa ja kaikkiaan 84 maailmancupin osakilpailuvoittoa.

Ennätykselliset 108 maailmancupin osakilpailuvoittoa saavuttanut maannainen Mikaela Shiffrin reagoi Vonnin kaatumiseen julkaisemalla sosiaalisen median tilillään muun muassa särkynyt sydän -emojin.