MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntijat Lasse Kukkonen ja Pekka Saravo ovat eri mieltä paitsiohaastoista.

HIFK:n ensimmäisen osuman tehnyt kultakypärä Vincent Marleau iski perjantain SM-liigakierroksella Lukon vieraana kiekon maaliin myös 1–1-tilanteessa. Lukko käytti kuitenkin paitsiohaaston, ja toisen erän tapausta ryhdyttiin tarkastelemaan videoilta.

Kuvamateriaalista kävi ilmi, että HIFK:n Daniel Mäkiaho oli paitsiossa. Lukon Jakob Stenqvist sai mailaa syötön väliin, ja kiekon liike hidastui korkealla pompulla.

Lasse Kukkonen ja Pekka Saravo pohtivat, että maalin seuraus olisi voinut olla todella suuri.

– Peli olisi voinut kääntyä vaikka mihin suuntaan, kun HIFK olisi saanut maalin. Hyvin videovalmennukselta bongattu, Saravo sanoi.

– Minä olen ihan tyytyväinen, että tämä sääntö (paitsiohaastoista) on olemassa, koska nyt tuomarit uskaltavat tuollaisia päästää läpi. He tietävät, että tulee takaportti, että voidaan katsoa videolta.

Kukkonen ilmaisi perään topakan vastalauseensa.

– Täysin eri mieltä. Minun mielestäni on ihan väärin, että siellä on se takaportti.

– Ei pelaajillakaan ole takaporttia siihen, että kun minä syötän vastustajalle, minä otan videolta uudestaan, että minä haluan syöttää sen toiseen suuntaan, Kukkonen paalutti.

Hän ilmaisi inhimillisten virheiden kuuluvan jääkiekkoon.

– Minä ymmärrän, että minä olen varmaan marginaalissa. Minä kuitenkin toivoisin, että ne vihellettäisiin rohkeammin. Ei mentäisi videolle – elettäisiin inhimillisen virheen kanssa.

Näet HIFK:n hylätyn maalin ja kuulet studion kipakaksi äityneen keskustelun ylälaidan videolta.

Lukko juhli lopulta 6–2-voittoa. Raumalaisten hyökkääjä Mikael Ruohomaa hurjasteli tehopisteet 0+5, puolustaja Jakob Stenqvist puolestaan takoi 3+1.