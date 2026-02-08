Turun tuomiokirkon remontti maksaa noin 25 miljoonaa euroa.
Turun tuomiokirkossa aloitetaan huomenna mittava peruskorjaus. Korjauksen on tarkoitus valmistua adventtina vuonna 2028, Turun 800-vuotisjuhlien aattona. Korjauksen aikana kirkossa ei voi käydä, eikä siellä järjestetä mitään näyttelyitä.
Peruskorjauksen ajaksi myös kirkolliset toimitukset, kuten kirkkokasteet ja häät, siirtyvät muihin kirkkoihin.
Tuomiokirkon peruskorjauksessa uudistetaan tiloja, parannetaan esteettömyyttä sekä päivitetään talotekniikkaa. Nykyinen talotekniikka on peräisin 1970-luvun peruskorjauksesta. Korjauksen jälkeen yleisölle avautuu myös sellaisia tiloja, joihin nykyisin ei ole päässyt.
Nykyisen mittavan korjauksen jälkeen seuraava peruskorjaus kirkkoon tehdään luultavasti aikaisintaan 2070-luvulla. Kaksi ja puoli vuotta kestävä remontti maksaa arviolta 25 miljoonaa euroa.
Peruskorjauksen vaiheita ja taustoja voi seurata muun muassa Tuomiokirkon verkkosivustolla.