Seurakuntien määrä on vähentynyt yli kolmanneksella 2000-luvulla.

Seurakuntien yhdistymisiä valmistellaan eri puolilla maata. Vielä 2000-luvun alussa seurakuntia oli lähes 600, nyt enää runsaat 370.

Yhdistymisten taustalla ovat taloudelliset syyt, erityisesti ikääntyvän kiinteistömassan aiheuttamat kulut. Vaalivuosi kiihdyttää rakennemuutoksia.

Joensuun seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto päätti edistää yhden seurakunnan mallia ja seurakuntayhtymän purkua. Päätös syntyi tiukan äänestyksen jälkeen.

– Minä näen, että tässä tilanteessa ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Tällä yhdistymisellä me turvattaisiin seurakunnan toiminta ja työ myös pitäjissä, kertoo valtuutettu Marja Mölsä Joensuun seurakunnasta.

Seuraavaksi yhdistymishanke etenee Kuopion hiippakuntaan ja lopullisesti se siunataan Kirkkohallituksessa. Sinne on vielä matkaa, koska yhdistymistä myös vastustetaan varsinkin yhtymän pienissä maaseutuseurakunnissa.

Joensuun kuuden seurakunnan hanke peilaa hyvin valtakunnallista tilannetta. Kirkkohallituksen pöydällä on puolenkymmentä erilaista yhdistymishanketta. Syksyllä pidetään seurakuntavaalit ja uusia kohteita nousee esille.

Kiinteistöt ovat murhe kaikkialla. Esimerkiksi Joensuun Ristinkappeli ja krematorio on korjauskelvoton, vaikka rakennus on alle 40-vuotias. Kaikkiaan yhtymän kiinteistöissä on korjausvelkaa yli 30 miljoonaa euroa. Samanlaista tuskaa on monella muullakin seurakunnalla.

