Helsinkiläisessä kauppakeskuksessa jonotettiin tiistaina ostamaan paketteja, joiden sisältöä ei saanut tietää ennen avaamista.
Ranskalaisyritys King Colis löysi korona-aikana erikoisen markkinaraon: verkkokaupoista tilatut paketit, jotka eivät koskaan löydä vastaanottajalle asti.
Kyse on siis teille tietämättömille joutuneista paketeista, joista tilaajat saavat hyvityksen, mutta jotka on ollut tapana tuhota niiden palauduttua isoihin logistiikkakeskuksiin.
– Saimme idean ostaa tällaiset paketit sokkona painon mukaan. Myymme ne sitten eteenpäin sokkona, painon mukaan, King Colais’n perustaja Alexis Faure kertoo MTV Uutisille.
Kampin kauppakeskuksessa viikoksi avatun pop up -myymälän jonot kasvoivat tiistaina useiden kymmenien metrien mittaisiksi.
Mitä erikoista paketeista on löytynyt? Miksi kaikkein halvin paketti onkin joskus kallisarvoisin? Katso koko video yläpuolelta.