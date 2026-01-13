Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

Turunen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä MTV Uutisten verkkodeskissä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys- ja hyvinvointiaiheisiin.

Turuseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.