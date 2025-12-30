Saksassa pidetään vuosittain joulun jälkimainingeissa huutokauppa, jossa lahjat saavat uuden mahdollisuuden. Katso video yltä!
Joululahjojen ostaminen voi joskus epäonnistua, ja Saksassa ongelmaan on tartuttu järjestämällä huutokauppa, johon ihmiset voivat lahjoittaa saamiaan joululahjoja, joita he eivät halua.
Nurembergissa järjestettävä Markt der langen G'sichter -tapahtuma eli vapaasti suomennettuna tyytymättömien ilmeiden markkinat on saavuttanut kulttimaineen maassa.
Videolta voi nähdä, että tapahtumassa kaupataan muun muassa airfryer-laitetta, itsetehtyjä käsitöitä, langatonta mikrofonia, yleiskaukosäädintä, palapeliä, erikoista joulukuusen koristetta, uima-allasta ja monia muita lahjoja. Katso kaikki videolta!
Markkinoille saa tuoda vain lahjoja, joita ei ole käytetty tai avattu.
Huutokauppa laitettiin alun perin pystyyn, jotta ei-halutut lahjat voisivat saada uuden mahdollisuuden eikä syntyisi ylimääräistä jätettä. Joka vuosi osa tuotosta ohjataan luonnonsuojelua edistäviin projekteihin.
Katso lahjat videolta yltä!
Lähde: ENEX / RTL Television