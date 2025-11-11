Salolaisessa S-marketissa päädyttiin radikaaliin ratkaisuun punalappuhamstraajien vuoksi.
Salossa Plaza-kauppakeskuksessa toimiva S-market on poistanut paistopisteeltään 60 prosentin ilta-alen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Salon Seudun Sanomat.
Marketkauppias Kari Määttä kertoi Salon Seudun Sanomille, että alennuskäytännölle pantiin stoppi asiakkaiden käytöksen vuoksi.
Saman vahvistaa MTV Uutisille Salon seudun S-marketien ja Sale-myymälöiden ryhmäpäälikkö Juha Roos.
– Siellä rupesivat jo kuuden aikaan ihmiset lappaamaan ostoskärryihin juuri paistettua paistopistetavaraa, jotta saisivat sitten pari tuntia myöhemmin ne 60 prosentin alella.
Punalappuhamstraajat iskivät jo kaksi tuntia ennen alennusta
Roosin mukaan asiakkaat pyörivät kärryineen kaupassa ja odottivat, että alennus astuisi voimaan.