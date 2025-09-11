Niksinurkassamme vinkataan tällä kertaa, miten kaupan paistopisteellä voi päästä aavistuksen helpommalla.
MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on testattu aiemmin kikkoja muun muassa "jurppiviin pullonkorkkeihin". Uudet juomapulloihin kiinni jäävät korkit jakavat kansalaisten mielipiteet, sillä ne saattavat esimerkiksi raapia ärsyttävästi poskea juomaa nauttiessa.
Tällä kertaa MTV Uutisten toimittaja Jere Silfsten nostaa esiin niksinurkassaan asian, mitä moni ei kaupan paistopisteellä ole tullut ajatelleeksi tuotteita punnitessaan.
– Ai sen voi näinkin tehdä. Silloin, kun tämän tajusin, olin ihan että vau! Jere kertoo äimänä.
Katso videolta arkea helpottava niksi kaupan paistopisteeltä!
Lue myös: Tiesitkö? Paistopisteen liha- ja riisipiirakoita ei saisi syödä enää ostopäivän jälkeen
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2024.