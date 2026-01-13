Helsingissä avattiin tiistaina muutamaksi päiväksi kauppa, jossa myydään kadonneita postipaketteja kiinteällä kilohinnalla.
King Colis on ranskalainen yritys, joka myy kadonneita verkkokauppalähetyksiä, jotka ovat kadonneet jossain kohtaa toimitusketjua Euroopassa.
Helsingin Kampissa järjestettyyn muutaman päivän myyntitapahtumaan on varattu 10 000 kilon edestä tavaraa. Jopa 90 prosenttia yrityksen myymistä paketeista tulee Aasiasta.
Ostettujen pakettien sisältö paljastuu vasta kauppojen jälkeen. Kaupanteossa hyväksyt esimerkiksi sen, että ostettu paketti voi olla jopa tyhjä!
MTV Uutiset osti yhden mysteeripaketeista ja avasi sen kameroiden edessä. Yllä olevalta videolta on katsottavissa, mitä kaikkea paketista löytyi.
