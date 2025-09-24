Espoolaiskaupassa myydään ruokia, jotka ovat vaarassa joutua hävikkiin.

Suomessa vietetään nyt valtakunnallista hävikkiviikkoa. Kyseessä on vuosittainen Kuluttajaliiton koordinoima viestintäkampanja, jonka tavoitteena on herättää keskustelua ruokahävikistä ja lisätä ruoan arvostusta.

Hävikkiviikon kunniaksi Huomenta Suomessa piipahdettiin Espooseen syyskuussa avautuneessa uudessa hävikkiruokakaupassa.

Asiakasryntäys uuteen hävikkiruokakauppaan Espoossa

Hävikkiverkkokauppana tunnettu Fiksuruoka avasi ensimmäisen kivijalkamyymälänsä Espoon Lippulaivaan lauantaina 20. syyskuuta.

Myymälän eteen kerääntyi avajaisviikonloppuna pitkät jonot. Myymäläpäällikkö Kai Kuokkasen mukaan asiakkaita on ensimmäisten päivien aikana riittänyt tuhansia.

Kuokkanen kertoo, että kaupan tavoitteena on myydä poistoeriä ja hävikkiuhan alla olevia tuotteita niin edullisella hinnalla, että hävikkiruokakaupasta ei pääse syntymään yhtään hävikkiä.

– Jos tuote ei liiku riittävän hyvin, niin pudotetaan hintaa niin alas, että se varmasti liikkuu.

Millaisia tuotteita hävikkiruokakaupassa on myynnissä? Katso yllä olevalta videolta.