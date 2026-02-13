Foodoran kautta voi tilata ruokaa vielä helmikuun loppuun saakka.

Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopettaa toimintonsa Suomessa, yhtiö tiedottaa.

Sovellus ja -kuljetuspalvelu toimivat normaalisti 27. helmikuuta saakka, minkä jälkeen palvelut eivät ole enää saatavilla.

Työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja lähettejä on tiedotettu päätöksestä ja seuraavista vaiheista.

Foodoran mukaan lopetuspäätös koskee koskee noin palkallista 80 työntekijää. Yhtiö ei kerro, kuinka moni sen lähetti menettää työnsä.

Foodora on toiminut Suomessa vuodesta 2015 lähtien ja laajentunut yli 100 kaupunkiin ja kuntaan. Foodora ilmoitti yllättäen tammikuun alussa harkitsevansa vetäytymistä Suomesta.

Samalla yhtiö käynnisti muutosneuvottelut, jotka koskivat Suomen toimintojen strategista uudelleenarviointia.

"Pelkona, että hinnat nousevat"

Ravintola-alan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoi jo tammikuussa MTV Uutisille, että mitä Foodoran mahdollinen lähtö voisi merkitä.

– Jos Wolt jää tänne yksin, niin kilpailu vähenee ja siinä on aina pelkona, että hinnat nousevat. Palvelut voivat heiketä ja kun yksi yritys pääsee monopoliasemaan, niin hinnat tuppaavat nousemaan, Lappi totesi.

Suomessa Foodoran markkinaosuus on ollut 20–30 prosenttia. Selkeä markkinajohtaja on kuitenkin Wolt.

Foodoran vastoinkäymiset ovat herättäneet odotuksia, että yhdysvaltalainen Uber Eats olisi rantautumassa Suomeen.

Yhtiö kertoi lokakuussa kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä se toimii yli 40 maassa.

