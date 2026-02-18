STT:n muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Ne johtavat 13 työntekijän irtisanomiseen.
Uutistoimisto STT irtisanoo 13 henkilöä muutosneuvottelujensa päätteeksi. Yhteensä henkilöstövähennys on 21, sillä 8 muista syistä päättynyttä työsuhdetta jätetään korvaamatta.
STT kertoo, että henkilöstövähennysten lisäksi huomattavalla määrällä työntekijöistä työsuhteen olennaisiin ehtoihin tulee muutoksia, esimerkiksi työajan lyhennyksiä.
Sekä toimitus että STT:n kuva- ja mediapalvelut ja tietohallinto siirtyvät huhtikuussa uuteen toimintamalliin.
Sanoma Media Finlandin uutismediat eli Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa Länsi-Suomi ilmoittivat syksyllä
luopuvansa pääosin STT:n asiakkuudesta. Sanoma Media Finland on STT:n pääomistaja.
STT aloitti muutosneuvottelut joulukuun alussa. Neuvottelut päättyivät 5. helmikuuta. Sen jälkeen päätetyistä irtisanomisista 10 ja työajan lyhennyksistä seitsemän kohdistuu toimitukseen, muut STT:n muihin toimintoihin.
Osa säästötarpeesta toteutuu, kun kaikkiaan kahdeksan muista syistä päättynyttä työsuhdetta jätetään korvaamatta. Näistä seitsemän on toimituksesta eli toimittajia tai kuvaajia.