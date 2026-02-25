Suomen Sokeri Oy aloittaa muutosneuvottelut. Taloussokerin ja nestersokerituotteiden tuotannon on kuitenkin tarkoitus edelleen jatkua Suomessa.
Suomen Sokeri Oy kertoo tiedotteessaan aloittavansa muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaan tehdas- ja laatuorganisaatioiden toimintoja.
Ehdotuksena on, että raakasokerin puhdistaminen lopetetaan Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla Porkkalan tehtaalla.
Lisäksi suunnitelman mukaan Porkkalan tehtaan pala-, tomu- ja raesokerilinjat lopetettaisiin ja kyseisten tuotteiden valmistus päättyisi Suomessa. Vastaisuudessa nämä tuotteet korvattaisiin emoyhtiö Nordzuckerin vastaavilla vaihtoehdoilla.
Taloussokerin ja nestesokerituotteiden, kuten melassin ja siirappien, tuotanto kuitenkin jatkuu.
Muutosneuvottelut koskevat noin 112 henkilöä. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa voidaan irtisanoa enintään 40 toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta.
Päätöksestä tiedotetaan aikaisintaan maaliskuun lopussa.
Muutosneuvotteluilla Suomen Sokeri Oy haluaa vastata haastavaan globaaliin markkinatilanteeseen.
Yrityksen toimintaan ovat tiedotteen mukaan vaikuttaneet koronapandemian aiheuttamat markkinamuutokset, sota Ukrainassa sekä ennakoimaton ja epävakaa toimintaympäristö. Myös kuluttajien kuluttajatottumukset ovat muuttuneet selkeästi viime vuosien aikana.