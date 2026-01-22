Muun muassa metsäyhtiöiden osakekurssit vahvistuvat tuntuvasti.
Helsingin pörssi avautui torstaina reippaaseen nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskiviikkoiltana perui Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata koskeneen tulliuhkauksensa.
Pörssin yleisindeksi oli noin 1,5 prosentin nousussa pian kaupankäynnin alkamisen jälkeen.
Muun muassa metsäyhtiöiden osakekurssit vahvistuvat. UPM ja Stora Enso olivat aamupäivällä runsaan kahden prosentin nousussa, Metsä Board puolestaan lähes neljä prosenttia plussalla.
Konepajoista Hiab kiihdytti noin neljän prosentin ja Kalmar lähes viiden prosentin nousuun.
Myös muualla Euroopassa pörssit vihersivät torstaina. Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä hyvin kuvastava Stoxx 600 -osakeindeksi oli aamupäivällä kohonnut noin 1,2 prosenttia.
Trump kertoi keskiviikkona päässeensä Naton pääsihteerin kanssa alustavaan sopuun Grönlannin kysymyksestä. Samalla Yhdysvaltain johtaja ilmoitti peruvansa Euroopan maille kaavaillut uudet tuontitullit, jotka olisivat tulleet voimaan helmikuun alussa.