Englannin Superliigassa pelaava Leicester tiedotti perjantaina, että Helmareiden hyökkääjä Jutta Rantala joutuu polvileikkaukseen.
Tiedotteen mukaan Rantala loukkasi polveaan viime sunnuntaina pelatussa Brighton -ottelussa. Kyse on nivelkierukkavammasta. Hän oli ottelussa avauskokoonpanossa ja syötti Leicesterin ainoan maalin. Brighton voitti pelin 4-1.
Suomalaisella oli jo aiemmin pitkä poissaolo polveen kohdistuneen vamman takia. Rantala oli tuolloin sivussa yli puolen vuoden ajan. Ensimmäiset pelit olivat EM-kisoissa, joissa Rantala ei ollut parhaassa iskussa.