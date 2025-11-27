Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelasi torstai-iltana 1–1-tasapelin Itävallan kanssa Espanjassa, jossa maajoukkue leireilee. Suomi kohtaa leirinsä aikana vielä Belgian.
Suomi sai otteluun synkän alun, kun maajoukkuedebytantti Paulina Nyström sai tällin päähänsä ja joutui vaihtoon. Ruotsin ja Suomen kansalaisuudet omaava Nyström on aiemmin edustanut Ruotsin nuorten maajoukkueita.
Suomi meni johtoon 33. minuutilla, kun pallo pomppi sekavan tilanteen myötä Itävallan verkkoon. Osuma merkittiin Emma Koivistolle, jolle maali oli A-maajoukkueuran kahdeksas.
Itävalta sai otetta toisella puoliajalla, ja pelin tasoitti vaihdosta peliin tullut, Saksan Bundesliigassa pelaava Lisa Kolb.
Itävalta on naisten maajoukkuerankingissa sijalla 19, kun Helmarit on sijalla 22. Maanantaina vastaan asettuva Belgia on rankingissa 20:s.