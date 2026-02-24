Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa ensi viikolla MM-karsinnat aloittavaan joukkueeseensa.
Maalivahti Anna Tamminen, laitapuolustaja Helmi Raijas ja hyökkääjä Lilli Halttunen eivät olleet mukana marras-joulukuussa Espanjassa järjestetyllä maajoukkueleirillä, mutta kolmikko palaa nyt Helmarien joukkueeseen.
Salorannan joukkueessa on myös pari ikävää poissaoloa. Puolustajat Natalia Kuikka ja Joanna Tynnilä ovat sivussa loukkaantumisten takia, samoin polveaan kuntouttava hyökkääjä Jutta Rantala.
Suomi pelaa MM-karsinnoissa B-liigassa, jossa se kohtaa Portugalin, Latvian ja Slovakian. Helmarit aloittaa karsintarupeamansa ensi tiistaina Portugali-vierasottelulla, ja karsintojen kotiavaus on edessä lauantaina 7. maaliskuuta Latviaa vastaan.
Lohkon kolme parasta etenee ensi syksynä pelattaviin MM-jatkokarsintoihin. Lohkovoittaja saa lisäksi paikan Kansojen liigan A-liigassa.
MM-lopputurnaus pelataan kesällä 2027 Brasiliassa 32 joukkueen voimin. Euroopasta kisoihin pääsee 11 joukkuetta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.