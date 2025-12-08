Suomen naisten jalkapallomaajoukkueessa ja ulkomaisissa seurajoukkueissa upean uran tehnyt maalivahti Tinja-Riikka Korpela tekee paluun Suomessa pääsarjatasolle.

Kansallisen liigan Helsingin Palloseura kertoi tehneensä Korpelan, 39, kanssa ensi kauden kattavan sopimuksen.

Korpela pelasi Suomen ylimmällä sarjatasolla viimeksi vuonna 2009 Hongassa. Hän voitti Hongassa kolme SM-kultaa. Sen jälkeen tilille ovat kertyneet mestaruudet Norjassa ja Italiassa sekä kaksi mestaruutta Saksassa. Pelejä on tullut myös Englannin ja Sveitsin sarjoissa.

Maajoukkueuransa Korpela päätti kesällä. Hän pelasi peräti 128 A-maaottelua ja neljä EM-lopputurnausta.

– Olen edelleen kunnianhimoinen ja haluan haastaa itseäni kovimmassa mahdollisessa ympäristössä. Tämä oli sellainen haaste, että oli vaikea olla tarttumatta, Korpela kommentoi HPS-sopimustaan.