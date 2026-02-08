Jokioisten Leivän tehdasrakennus Kanta-Hämeen Jokioisilla on tuhoutunut tulipalossa kokonaan.

Jokioisten Leivän toimitusjohtajan Mikko Virtasen mukaan palo sai alkunsa tehdasrakennuksen ulkopuolelta.

Jokioisten Leivän tehdas Kanta-Hämeen Jokioisilla palaa.

Virtanen kertoo STT:lle, että rakennus tuhoutuu palossa kokonaan.

Palohälytys hallille tuli puoli viiden aikaan aamulla, Virtanen kertoo. Halli oli vielä suljettu, ja leipomotoiminta oli tarkoitus aloittaa vasta myöhemmin aamulla.

Palon syttymissyystä ei vielä ole tietoa, mutta se sai Virtasen mukaan alkunsa rakennuksen ulkopuolelta.

– Tulimme paikalle ja saimme itse palon sammutettua hallin ulkopuolelta, mutta ilmeisesti palo oli ehtinyt levitä seinärakenteisiin, Virtanen kertaa.

Poliisi: Rikoksen mahdollisuutta Jokioisten Leivän tehdasrakennuksen tulipalossa ei voida tässä vaiheessa sulkea pois. Tehdas syttyi tuleen varhain sunnuntaiaamuna. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

"Raunio savuaa"

Kanta-Hämeen pelastuslaitos kertoi hieman ennen aamukuutta, että tehdasrakennus oli ilmiliekeissä. Pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle, ettei tulipalo aiheuttanut vaaraa ihmisille. Sammutustyöt jatkuvat pelastuslaitoksen mukaan pitkään.

– Raunio savuaa, ja pieniä palopesäkkeitä on vielä, mutta pelastuslaitos on siirtynyt jälkisammutusvaiheeseen. Kestää varmaan ainakin vuorokausi ennen kuin raunio saadaan jäähtymään, pelastuspäällikkö Tero Haapala kertoi STT:lle sunnuntaina ennen aamukymmentä.

Kuva Jokioisten Leivän tehtaan tulipalosta vuonna 2013.Eerik Kiskonen

Terveydelle vaarallista savua

Alueelle on annettu vaaratiedote, koska ilmassa on terveydelle vaarallista savua. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Lisäksi Fintrafficin tieliikennekeskus kertoo, että tulipalosta aiheutuva savu heikentää näkyvyyttä valtatiellä 10.

Jokioisten Leipä menetti toimitilansa rajussa tulipalossa vuonna 2013. Tuolloin palo sai alkunsa munkkirasva-altaasta. Palon jälkeen yhtiö rakennutti Pellilän teollisuusalueelle valtatie 10:n varteen uudet tilat, joissa se on toiminut tähän asti.

– Totta kai tämä repii uudelleen taas ne kaikki haavat auki, Virtanen sanoo.

Jokioisten Leipä on vuonna 1983 perustettu perheyhtiö, joka valmistaa muun muassa leipää ja leivonnaisia. Se työllistää noin 140 ihmistä.