Tallink Siljan aluksella oli pelastusoperaatio.
Tallink Siljan Silja Serenade -risteilyaluksella oli lauantaina pelastusoperaatio laivan ollessa matkalla Tukholmasta Helsinkiin. MTV Uutisten lukija kertoo helikopterin käyneen laivalla.
Tallink Siljan Viestintäjohtaja Marika Nöjd vahvistaa tapahtuneen MTV Uutisille.
– Tilanne tapahtui illalla ja kyseessä oli sairauskohtaus. Matkustaja kuljetettiin saamaan jatkohoitoa.
Lukija kertoo, että matkustajien liikkumista laivan tiloissa rajoitettiin operaation ajan.
Nöjdin mukaan laivan henkilökunnalla on tällaisissa tilanteissa tarkat toimintaohjeet. Työntekijät muun muassa varmistavat, että kulkureitit helikopterin laskeutumisalueelle pysyvät avoimina.
– Laivalla on erillinen helikopteriryhmä, joka varmistaa sujuvan liikkumisen.