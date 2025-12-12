– Hän on mennyt sekaisin siellä, sanoo lähde.

– Hyvin outoa. Sinne ei pitäisi päästä sisälle. Emme ole vielä onnistuneet selvittämään, miten se tapahtui, sanoo Tallink Siljan operatiivinen johtaja Hans Friberg .

– Hän ei ehtinyt olla konehuoneessa kovin kauan. Meillä oli siellä ihmisiä, jotka huomasivat asian ja huolehtivat hänestä. Sen jälkeen hänet luovutettiin Ruotsin poliisille, kertoo Friberg.