Tallink Siljan laivalla sattui outo välikohtaus.
Marraskuun lopussa Tallink Siljan Baltic Queen -laivalla tapahtui outoja, kun matkustajana ollut mies onnistui kiipeämään laivan savupiippuun, uutisoi Aftonbladet.
Savupiipusta mies pääsi laivan konehuoneeseen, jossa hän paineli useita painikkeita sekä hätäpysäytystä.
Lehden mukaan mies oli huumeiden vaikutuksen alaisena. Baltic Queen risteilee Tallinnan, Ahvenanmaan ja Tukholman väliä.
– Hyvin outoa. Sinne ei pitäisi päästä sisälle. Emme ole vielä onnistuneet selvittämään, miten se tapahtui, sanoo Tallink Siljan operatiivinen johtaja Hans Friberg.
Aftonbladetin haastattelema lähde esittää yhdeksi arvioksi, että mies oli laskeutunut savupiipun luukusta ja kiivennyt useita kerroksia alas konehuoneeseen.
– Hän on mennyt sekaisin siellä, sanoo lähde.
Aftonbladet kertoo, että laiva olisi saattanut päätyä ohjauskelvottomaksi, mikäli miestä ei olisi pysäytetty ajoissa.