Ateriahinnat vaihtelevat hieman reiteittäin. Esimeriksi Helsinki-Tukholma -välillä Viking Gabriella tai Cinderella -aluksilla buffet maksaa aikuiselle paikan päältä ostettuna 46 euroa, nuorisohinnan ollessa 19 euroa. A la cartessa ja Grilli-ravintoloissa pääaterian saa ostaa 14 eurolla. Hinnat on helmikuulta 2025.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoo MTV Uutisille, että käytännössä nämä matkustajat saavat syödä buffetravintolassa lounaan ja illallisen nuorisohinnalla kaikilla laivoilla.

– Alennuksen saamiseksi kassalla on esitettävä sekä esimeriksi LILE:n tai FOTEG:n myöntämä todistus suoritetusta leikkauksesta että henkilöllisyystodistus. Alennus myönnetään vain laivalla varatuista ja maksetuista aterioista, sivuilla kerrotaan.

Laivayhtiö Viking Linen sivuilla on ateriahintojen yhteydessä maininta erityishintaan oikeuttavasta tilanteesta. Viking Linen mukaan vatsalaukun ohitusleikkauksessa käyneet matkustajat saavat alennusta buffetin ja à la carte -annosten hinnoista.

Grönlundin mukaan alennusta hyödyntäviä matkustajia on arviolta melko vähän.

– Näiden käyttöaste on "mutu-tuntumalla" todella vähäistä, mutta niistä ei ole statistiikaa, koska jokainen ostettu ruoka bongataan nuorisoruoaksi. Muita vastaavia alennettuja erikoisruokavalio hinnoitteluja ei ole.

Kaikilla laivayhtiöillä ei vastaavaa käytäntöä

Tallink Siljalla vastaavaa käytäntöä ei ole käytössä, kertoo MTV Uutisille viestintäjohtaja Marika Nöjd . Alennusta ei siis saa.

– Meillä käy monia erilaisia asiakkaita, joilla on erilaiset ruokailutottumukset, joten emme ole nähneet tätä tarpeelliseksi. Toiset syö enemmän ja toiset vähemmän vaikka ei olisi tehty ohitusleikkausta.