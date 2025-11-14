Ainakin laivayhtiö Viking Line tarjoaa ruokaa alennettuun hintaan tietyllä ehdolla.
Laivayhtiö Viking Linen sivuilla on ateriahintojen yhteydessä maininta erityishintaan oikeuttavasta tilanteesta. Viking Linen mukaan vatsalaukun ohitusleikkauksessa käyneet matkustajat saavat alennusta buffetin ja à la carte -annosten hinnoista.
– Alennuksen saamiseksi kassalla on esitettävä sekä esimeriksi LILE:n tai FOTEG:n myöntämä todistus suoritetusta leikkauksesta että henkilöllisyystodistus. Alennus myönnetään vain laivalla varatuista ja maksetuista aterioista, sivuilla kerrotaan.
Tätä alennus tarkoittaa
Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoo MTV Uutisille, että käytännössä nämä matkustajat saavat syödä buffetravintolassa lounaan ja illallisen nuorisohinnalla kaikilla laivoilla.
Ateriahinnat vaihtelevat hieman reiteittäin. Esimeriksi Helsinki-Tukholma -välillä Viking Gabriella tai Cinderella -aluksilla buffet maksaa aikuiselle paikan päältä ostettuna 46 euroa, nuorisohinnan ollessa 19 euroa. A la cartessa ja Grilli-ravintoloissa pääaterian saa ostaa 14 eurolla. Hinnat on helmikuulta 2025.