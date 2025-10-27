Ihminen on kuollut Tallinkin M/S Megastar -matkustajalaivalla maanantai-iltana.
Asian vahvistaa MTV Uutisille Tallinkin viestintäjohtaja Marika Nöjd.
Nöjdin mukaan henkilö kuoli sairauskohtaukseen laivan tiloissa.
Kyseessä on matkustajalaiva, joka lähti Tallinnasta kohti Helsinkiä kello 16.30 ja saapui Helsinkiin kello 18.30.
Nöjdin mukaan henkilöä yritettiin miehistön toimesta elvyttää ja paikalle hälytettiin myös pelastushelikopteri, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.