Vaasalaisnaisen rentouttava grillaushetki sai todella erikoisen käänteen, kun hiilipussista löytyi odottamaton vieras.

Heini Ryhänen oli ostanut kesän alussa 2023 pussillisen hiiliä Vaasan Melaniemen Lidlistä. Hiilien alkuperämaaksi oli kerrottu Lounais-Afrikassa sijaitseva Namibia.

Hiilet olivat normaalissa grillikäytössä läpi kesän, mutta elokuussa tapahtui jotain hyvin odottamatonta.

– Kun kaadoin pussista viimeiset hiilet grilliin, sieltä tipahti lisko päällimmäiseksi. Täytyy sanoa, että kiljaisin. Kepillä sitten kokeilin, että onko se mahdollisesti elävä, Ryhänen kertaa hämmentävää tilannetta.

Ryhänen totesi liskon olevan kuollut. Hän kävi hakemassa hanskat ja siirsi liskon terassin pihakivien päälle. Sen jälkeen hän ryhtyi selvittämään, mikä lisko voisi olla kyseessä.