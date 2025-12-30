Pablo Escobarin virtahevot ovat edelleen ongelma Kolumbiassa | MTV Uutiset
Pablo Escobarin "kokaiinivirtahevot" ovat edelleen ongelma Kolumbiassa
2:59Katso uutisjuttu aiheesta MTV Uutisten Livestä vuodelta 2021: Kolumbiassa etsitään ratkaisua erikoiseen ongelmaan.
Julkaistu 30.12.2025 13:02
Sara Güven
Arvioiden mukaan vuonna 2035 Kolumbiassa voi olla jo tuhat virtahepoa, jos asialle ei tehdä mitään.
Vuonna 1993 kuolleen kolumbialaisen huumeparoni Pablo Escobarin virtahevot jatkavat piinaansa vieraslajina ja mittavana ympäristöongelmana Kolumbiassa.
1980-luvulla Kolumbiaan saapui neljä virtahepoa, yksi uros ja kolme naarasta, Escobarin omaan yksityiseen eläintarhaan. Ecobarin eläintarha sijaitsi Puerto Triunfon kaupungin lähellä sijaitsevalla Hacienda Napoles -tilalla.
Tarhaan tuotiin virtahepojen lisäksi muitakin eläimiä, muun muassa sarvikuonoja, kirahveja, norsuja ja seeproja.
Escobarin kuoleman jälkeen suurin osa eläimistä joko kuoli tai ne siirrettiin toisiin eläintarhoihin. Virtahevot osoittautuivat kuitenkin liian itsepäisiksi ja aggressiivisiksi siirtää.
Virtahepo on Afrikassa elävä aggressiivisena tunnettu, suurikokoinen nisäkäslaji.
Neljästä virtahevosta alkunsa saanut populaatio viihtyikin hyvin Magdalena-joen varrella ja pian ne lähtivät lisääntymään. Nyt niitä on arvioiden mukaan jo 170.
Vuonna 2024 julkaistussa The Guardianin artikkelissa sanotaan, että kyseessä ei ole kuitenkaan tarkka arvio, sillä laji on levittäytynyt laajalle joen valuma-alueen jokiin ja järviin. Alueen pinta-ala on valtava ja sen varrella asuu jopa kaksi kolmasosaa maan väestöstä.
Tämän vuoksi lehden mukaan virtahepojen määrä voi olla todellisuudessa jopa 200 yksilöä.
Arvioiden mukaan vuoteen 2035 niiden määrä voi nousta tuhanteen. Jos asialle ei tehdä mitään, niitä voi olla jo 1 300 vuoteen 2060 mennessä, espanjalainen sanomalehti El País kertoo tuoreessa artikkelissaan.
Virtahepojen lauma kuvattuna uimassa Magdalena-joessa maaliskuussa 2022.STELLA Pictures / ddp
Guardianin artikkelissa myös huomautetaan, että laji on nopea lisääntymään.
Lisääntymiskykyiset naaraat voivat saada poikasen 18 kuukauden välein ja ne voivat synnyttää jopa 25 kertaa niiden 40–50 vuoden eliniän aikana.
Toimet vähäisiä
Virtahepojen kasvavasta populaatiosta on uutisoitu vuosien saatossa useasti.
Vuonna 2023 New York Times (NYT) kertoi, että Kolumbia alkaa sterilisoida virtahepoja hidastaakseen niiden lisääntymistä.
Kolumbiassa myös kokaiinivirtahepona tunnettu vieraslaji herättää paljon keskustelua. Nyt aihe on jälleen pinnalla El Paísin mukaan kolumbialaisen sanomalehden El Espectadorin julkaistua laajan selvityksen aiheesta.
Marraskuun lopulla julkaistu artikkeli kysyy, kuinka monta onnettomuutta virtahevot tulevat aiheuttamaan?
El Espectadorin mukaa tilanne on riistäytymässä käsistä Magdalena-joen varrella, kun kalastajat kohtaavat eläimiä yhä useammin.
Lehti kertoo esimerkiksi maanviljelijä Luis Díazin tarinan, jonka kimppuun virtahepo hyökkäsi vuonna 2020, kun hän oli hakemassa vettä.
Virtahevot voivat olla hyvinkin aggressiivisia ja vaarallisia.STELLA Pictures / ddp
Artikkelissa sanotaankin, että siinä missä tutkijat vaativat toimia, ei maan ympäristöministeri ole puuttunut asiaan tavalla, jonka avulla vieraslajia voitaisiin kontrolloida. Lehden mukaan ministeriön tavoitteena on ollut eläinten uudelleensijoitus, mutta mikään maa ei ole sanonut ottavansa niitä vastaan.
Vuoden 2023 NYT:n artikkelissa sanottiinkin, että ongelmaan aiottiin puuttua sterilisaatiolla, uudelleen sijoituksien ja mahdollisesti jopa eutanasian avulla. Tuolloin myös kerrottiin, että neljä virtahepoa oli onnistuttu steriloimaan onnistuneesti.
Saman vuoden alussa CNN kertoi, että 70 virtahepoa aiottiin lähettää Intiaan ja Meksikoon, muttei Afrikkaan, josta Escobarin virtahevot alunperin tuotiin.
Kolumbian Antioquian alueen kuvernööri Aníval Gaviria perusteli päätöstä tällöin sillä, että eläinten lähettäminen takaisin Afrikkaan ei ollut sallittua.
Eläimet, jotka ovat peräisin alueelta, joka ei ole niiden luontaisia elinympäristö, pitäisi siirtää siis vastaavalle alueelle.
Tavoitteena olikin Gavirian mukaan viedä ne siis maihin, joista löytyy laitoksia, joilla on kapasiteetti ottaa ne vastaan, sijoittaa ne asianmukaisesti ja valvoa niiden lisääntymistä.
Nyt kuitenkin El País kertoo, että minkään maan kanssa ei ole solmittu sopimuksia ottaa eläimet vastaan, sillä ne voisivat koitua ongelmaksi myös niille. Sterilisaatio on puolestaan osoittautunut kalliiksi ja haastavaksi.
Toistaiseksi Pablo Escobarin "kokaiinivirtahevot" ovat edelleen ongelma Kolumbiassa.