Arvioiden mukaan vuonna 2035 Kolumbiassa voi olla jo tuhat virtahepoa, jos asialle ei tehdä mitään.

Vuonna 1993 kuolleen kolumbialaisen huumeparoni Pablo Escobarin virtahevot jatkavat piinaansa vieraslajina ja mittavana ympäristöongelmana Kolumbiassa.

1980-luvulla Kolumbiaan saapui neljä virtahepoa, yksi uros ja kolme naarasta, Escobarin omaan yksityiseen eläintarhaan. Ecobarin eläintarha sijaitsi Puerto Triunfon kaupungin lähellä sijaitsevalla Hacienda Napoles -tilalla.

Tarhaan tuotiin virtahepojen lisäksi muitakin eläimiä, muun muassa sarvikuonoja, kirahveja, norsuja ja seeproja.

Escobarin kuoleman jälkeen suurin osa eläimistä joko kuoli tai ne siirrettiin toisiin eläintarhoihin. Virtahevot osoittautuivat kuitenkin liian itsepäisiksi ja aggressiivisiksi siirtää.

Virtahepo on Afrikassa elävä aggressiivisena tunnettu, suurikokoinen nisäkäslaji.

Neljästä virtahevosta alkunsa saanut populaatio viihtyikin hyvin Magdalena-joen varrella ja pian ne lähtivät lisääntymään. Nyt niitä on arvioiden mukaan jo 170.