Miss Suomi 2025 Tara Lehtonen: "Fiilikset ovat todella sekavat" 3:03 Video: Tara Lehtonen kertoo tunnelmistaan kruunauksen jälkeen Julkaistu 59 minuuttia sitten Jari Peltola jari.peltola@mtv.fi Tara Lehtonen on uusi Miss Suomi 2025. Tara Lehtonen kruunattiin uudeksi Miss Suomeksi Sarah Dzafcen menetettyä kruununsa kohujen saattelemana. Lehtonen kertoo MTV Uutisille olevansa hämmentynyt tuoreesta tittelistään. – Fiilikset ovat todella sekavat. Totta kai onnellinen omasta puolestani, että saan tämän mahdollisuuden edustaa meidän upeaa maatamme, mutta tilanne on todella harmillinen ja erikoinen, Lehtonen toteaa. Lehtonen kertoo saaneensa puhelun missiemo Sunneva Sjögreniltä keskiviikkona 10. joulukuuta, jossa selvisi, että hänestä kruunataan uusi Miss Suomi. Lue myös:





Hän sanoo seuranneensa entisen Miss Suomen ympärillä vellonutta kohua etäältä, eikä halua ottaa sen suuremmin kantaa asiaan.

– Rasismi ei ole ikinä ok. Me olemme kaikki ihmisiä ja me kaikki teemme virheitä.

Tulevaa missivuottaan Lehtonen odottaa innolla, vaikka Miss Universum -kisoihin hän ei päässytkään.

– Tottakai universumit ovat se isoin asia mihin lähdetään, mutta minulle on tärkeää myös mitä Suomessa tapahtuu. Tämä ei todellakaan ole ohi vielä ja meillä on monta kuukautta aikaa tehdä paljon hyvää täällä Suomessa.

Lehtonen kuvailee itseään helposti lähestyttäväksi missiksi. Hän lisää olevansa urakeskeinen ja toivoo pääsevänsä paljon erilaisin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Viime päivien kohuista huolimatta Lehtonen haluaa ajatella positiivisesti.

– Olen ihan iloinen, että sitä pöhinää on, niin nyt voimme kääntää se kaikki negatiivinen positiiviseksi.