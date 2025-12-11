Tara Lehtonen on uusi Miss Suomi 2025.
Tara Lehtonen kruunattiin uudeksi Miss Suomeksi Sarah Dzafcen menetettyä kruununsa kohujen saattelemana. Lehtonen kertoo MTV Uutisille olevansa hämmentynyt tuoreesta tittelistään.
– Fiilikset ovat todella sekavat. Totta kai onnellinen omasta puolestani, että saan tämän mahdollisuuden edustaa meidän upeaa maatamme, mutta tilanne on todella harmillinen ja erikoinen, Lehtonen toteaa.
Lehtonen kertoo saaneensa puhelun missiemo Sunneva Sjögreniltä keskiviikkona 10. joulukuuta, jossa selvisi, että hänestä kruunataan uusi Miss Suomi.