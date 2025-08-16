Tämä on vaikein kakku, jonka Heidi Willman on koskaan tehnyt: "Olin sitä jo kuusi tuntia vääntänyt"

Heidi Willman tunnetaan juontajana, mutta myös upeiden kakkujen tekijänä.

Juontaja Heidi Willman on itseoppinut kakkujentekijä, joka tekee toinen toistaan upeampia luomuksia. Hänen käsissään on syntynyt muun muassa golfkakku, Mamma Mia -elokuvan henkinen kakku ja jopa Chanelin käsilaukkua mukaileva kakku.

Hän on oppinut taitonsa leipomalla ja seuraamalla Pinterestiä ja TikTokia.

– Koulutusta en ole tähän ikinä käynyt. Kai tämä tulee jossain määrin geeneissä, kun isäni on niitä aina tehnyt. Ei toki tuossa mittakaavassa, mitä minä teen. Olen siitä nyt innostunut, ja tilauksia tulee niin paljon kuin vain ehtii tehdä, Willman kertoi MTV Uutisille Rue Madame Brasserien kutsuvierasavajaisissa.

Hänen kakkunsa eivät ole oman arvion mukaan kaikista halvimpia, mutta eivät kalleimpiakaan.

– Moni on sanonut, että täytyy tuntea oma laatunsa, eikä kannata lähteä siitä tinkimään. Hinnoittelen aina tapauskohtaisesti täytteen ja koristeiden mukaan.

Willman loihti taannoin Ferrari-kakun tuolloin 18 vuotta täyttävälle autourheilija Tuukka Taposelle, joka on karting-sarjan ensimmäinen suomalainen maailmanmestari. Häntä pidetään myös seuraavana suomalaisena F1-lupauksena.

Mervi Kallio otti Willmaniin yhteyttä kakun tiimoilta.

– Tein kakun päälle sokerimassasta Ferrarin. Se oli vaikeaa, koska yksityiskohtia oli niin paljon. Sitten mieheni Jarkka (Pikkarainen) tuli autoihmisenä sitä katsomaan ja kehotti leventämään spoileria. Ja minä olin sitä jo kuusi tuntia vääntänyt. Lopulta tein siitä kuitenkin vähän leveämmän, Willman kertoi hymyssä suin.