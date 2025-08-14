Heidi Willmanin syöpädiagnoosista tulee pian kuluneeksi 10 vuotta – sairaus jätti arkeen selkeän toimintatavan

Heidi Willman on saanut syöpäkontrolleissa terveen paperit jo vuosia.All Over Press
Julkaistu 14.08.2025 18:03
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Juontaja Heidi Willman on hyvin tarkka kehostaan ja sen tuntemuksista syöpädiagnoosin jälkeen.

Juontaja Heidi Willman, 44, sai rintasyöpädiagnoosin kesäkuussa 2016, mutta on saanut terveen paperit jo vuosia. Hän käy edelleen vuosittain kontrolleissa, ja seuraava kontrolli onkin perjantaina. 

– Menen ultraan ja verikokeisiin. Olen mennyt sinne kuitenkin aina luottavaisin mielin. Alkuvaiheessa ensimmäiset viisi vuotta kävin kontrolleissa puolen vuoden välein. Menin kunnallisten kontrollien lisäksi yksityiselle, Willman kertoi MTV Uutisille Rue Madame Brasserien kutsuvierasavajaisissa. 

Kunnallisen terveydenhuollon kontrollit loppuvat vuonna 2026, kun hänen syövästään tulee kuluneeksi 10 vuotta.

– Aion kuitenkin senkin jälkeen käydä kontrolleissa säännöllisesti. Se on jättänyt sellaisen ajatuksen, että jos on mikä tahansa tuntemus kehossa tai löytyy jokin näppy, niin menen suoraan lääkärille. Sanon aina kaikille, että älkää jääkö odottamaan. Jos jotakin on ja se löytyy ajoissa, niin paljon helpommin pystytään hoitamaan, Willman rohkaisi. 

Willman kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2001. Hänellä on ex-miehensä Niklas Sohlbergin kanssa kaksi tytärtä: Josefina ja Sofia. Tätä nykyä Willman on naimisissa Jarkka Pikkaraisen kanssa.

Heidi Willman ja Jarkka PikkarainenHeidi Willman on naimisissa Jarkka Pikkaraisen kanssa.

