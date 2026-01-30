Palloliitto SPL tutkii epäiltyjä kilpailumanipulaatiotapauksia viime vuonna pelatuissa otteluissa, kertoo Hufvudstadsbladet. Lehden mukaan epäilyt kohdistuvat useampaan kuin viiteen otteluun.
Tutkinta koskee miesten kakkosen ja kolmosen otteluita, ja lehti mainitsee selvityksen kohteeksi erikseen helsinkiläisseura FC Finnkurdin. Epäilyt kohdistuvat myös joukkueen vuonna 2024 pelattuihin otteluhin.
HBL:n mukaan Veikkaus on tapaukseen liittyen sulkenut yhden suomalaisjoukkueen pelit kohdelistoiltaan.
Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin määritelmän mukaan kilpailumanipulaatio on "järjestely, toimenpide tai laiminlyönti, jolla pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun".
Suekin mukaan kilpailumanipulaatiossa on useimmiten kyse rahasta.