MTV Urheilun asiantuntijat Mehmet Hetemaj ja Mika Väyrynen eivät pidä Fifan suunnitelmista laajentaa seurajoukkueiden MM-turnausta.

The Guardian uutisoi viime viikolla, että Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa suunnittelee seurajoukkueiden MM-turnauksen laajentamista 48 joukkueeseen, kun turnaus pelataan seuraavan kerran vuonna 2029.

The Guardianin mukaan Euroopan jalkapalloliitto Uefa on näyttänyt Fifan suunnitelmille vihreää valoa, mikäli turnaus pelataan vain joka neljäs vuosi eikä joka toinen vuosi.

MTV Urheilun asiantuntija Mehmet Hetemaj antoi Fifan suunnitelmille tylyn tyrmäyksen.

– Ketään ei kiinnosta seurajoukkueiden MM-kisat. Ehkä mä nyt yleistän liikaa, jos puhun omasta puolestani. En katsonut pelin peliä. Tuo on niin teennäistä, eikä siinä ollut mitään mielenkiintoa. En näe mitään järkeä näissä, Hetemaj tylyttää.

– Kyllähän tässä ähky tulee. Futisähky. Väkisinkin. Jos tuo turnaus pitää pitää, niin eikö tuo ottelu- ja joukkuemäärä olisi ihan hyvä, mikä tähän asti, Mika Väyrynen komppaa.

Jalkapallotähdet ovat viime vuosina jo useampaan otteeseen kritisoineet julkisesti jatkuvasti kasvavia pelimääriä. Hetemaj toivoo pelaajilta tarvittaessa jopa kovempia toimia, jotta ottelumäärien kasvu pidettäisiin kurissa.