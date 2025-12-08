MTV:n suositun Viiden jälkeen -ohjelman toimittajakolmikko lähti mukaan muuttumisleikkiin. Haasteena oli etsiä omille kasvoilleen sopivat, uudet silmälasit.

Silmälasit vaikuttavat suuresti ihmisen ulkonäköön, ja tuttuun malliin on helppo jämähtää. MTV:n Viiden jälkeen -ohjelma halusi kokeilla mitä tapahtuu, kun optikoille ja toimittajille annetaan haaste etsiä muodikkaat, uudet silmälasit loppuvuoden valikoimasta.

Kolme toimittaja- ja kuvaajaparia lähti kolmeen eri optikkoliikkeeseen. Heille oli asetettu haasteeksi tehdä juttua siitä, miten ostetaan omiin kasvoihin sopivat silmälasien kehykset.

Lähetimme jokaisesta selfie-valokuvan optikkoliikkeeseen, ja kuvien perusteella kukin optikkoliike oli tehnyt esivalinnan. Keskenään toimittajat eivät saaneet tv-jutuistaan puhua ennen tai jälkeen kuvausten.

Sanna Pietiläinen

2:52

Ensimmäisenä liikkeelle lähti Sanna Pietiläinen, toimittaja, joka tulee toimeen aivan kaikkien kanssa ja saa aina jään murrettua pahaa esiintymiskammoakin kärsivien haastateltavien kanssa.

Pyry-Jukka Peltomäki