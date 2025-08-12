Skinnytok-ilmiössä ihaillaan jopa sairasta laihuutta – "Mikään ei myy yhtä hyvin kuin se, että ihminen on tyytymätön itseensä"

Kehopositiivisuus oli vastaisku heroin chic -mallille, mutta nyt laihuuden ihannointi on tullut takaisin. Näännyttääkö laihuuden ihannointi kehopositiivisuuden? Kuka tienaa sillä, että olemme tyytymättömiä itseemme?

Tiktokin skinnytok-ilmiössä ihaillaan laihuutta jopa äärimmäisissä määrin.

Kliinisen psykologian dosentti, psykoterapeutti Monica Ålgars olisi ilmiöstä huolissaan. Hän on tehnyt uransa työskentelemällä syömishäiriöiden parissa.

– Ihannointi vaikuttaa ihmisen kehosuhteeseen, minäkuvaan ja yleiseen vointiin, Ålgars sanoo.

Jokaisella ihmisellä toki on jokin suhde kehoonsa. Ålgarsin mukaan fokus kehoon on nykymaailmassa liiallinen, minkä lisäksi se kytkeytyy ihmisen arvoon.

– Ihmiset harvoin tajuavat sitä, miten laajasti laihuuden ihannointi vaikuttaa koko yhteiskunnassa. Ei se ole vain sitä, että "siellä ne hömpät teinitytöt laihduttelee liikaa". Se oikeasti läpäisee koko yhteiskunnan ja vaikuttaa meistä jokaiseen, juontaja, toimittaja Jenny Lehtinen kuvaa Huomenta Suomessa.

"Jotkut tienaavat kauheasti rahaa sillä, että nämä paineet ovat olemassa"

Somessa ihaillaan myös muunlaisia kehoja, kuten lihaksia tai sporttista ulkomuotoa. Lihaksikkaaseen kehoonkin saattaa liittyä hengenvaarallisia lieveilmiöitä, kuten steroidien käyttämistä. Anoreksia taas on yksi tappavimmista mielenterveyden häiriöistä; Terveyskirjaston mukaan siihen liittyy kuusinkertainen kuolemanriski muuhun samanikäiseen väestöön nähden.

– Voisiko ajatella, että nämä kaikki asiat liittyvät yhteen? Meidän ajassamme ja yhteiskunnassamme keskitytään ihan hirveästi kehoihin, ja ulkonäköihin kohdistuu ihan hirveästi paineita, Ålgars sanoo.

2000-luvun taitteessa vallalla oli heroin chic, siis vaarallisen laihan kehon ihailu. Kehopositiivisuusliike sai aikaan muutosta, mutta nyt laihuuden ihailu vaikuttaa tulleen takaisin muotiin.

– Ajattelen, että joku tai jotkut tienaavat kauheasti rahaa sillä, että nämä paineet ovat olemassa ja olemme tyytymättömiä itseemme, Ålgars sanoo.

Trendien heiluriliike varmistaa, että koskaan ei voi olla tyytyväinen, vaan aina löytyy jotakin korjattavaa tai muutettavaa.

– Aikanaan mainontaa opiskellut ystäväni sanoi, että mikään ei myy yhtä hyvin kuin se, että ihminen on tyytymätön itseensä. Mikään ei ole yhtä hyvä mauste ostamiselle. Se on raaka tosiasia, Lehtinen sanoo.

" Se ei auta siihen, että jos nyt syrjin tässä jotakuta lihavaa, niin kohta se laihtuu"

Kehopositiivisuuteen liittyy Lehtisen mukaan se myytti, että se olisi tarkoitettu vain lihaville ihmisille.

– Ajatellaan, että se on "lihavien vapautusjuttu", mutta ei kysymys ole siitä, Lehtinen sanoo.

– Kehopositiivisuushan on sitä, että ihmisellä on oikeus olla olemassa juuri sellaisena kuin hän on, juuri nyt, ja tehdä juuri niitä asioita, joita hän haluaa ilman, että häntä häiritään koko ajan. Kehorauha on siellä ytimessä.

Lehtisen mukaan erilaiset oletukset kahlitsevat ja supistavat meistä jokaisen mahdollisuuksia elää omana itsenään.

– Kehopositiivisuus ei ota kantaa terveyteen, se ei ole terveysliike. Jos [onkin] joku terveys[liike] , niin mielenterveys. Tiedämme, miten paljon syrjintä vaikuttaa mielenterveyteen, eikä koskaan positiivisesti. Se ei auta siihen, että jos nyt syrjin tässä jotakuta lihavaa, niin kohta se laihtuu ja siitä tulee onnellinen, tai ainakin minun silmääni enemmän miellyttävä, Lehtinen sanoo.

Miten Ozempic lietsoo laihuuden ihannointiin? Voiko tervettä laihuutta ihannoida? Millaista on miesten ja poikien kehokipuilu? Kuuntele koko keskustelu yllä olevalta videolta.

