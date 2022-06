Uskomaton näky! Theresa nappasi poikkeuksellisen kuvan ajaessaan kohti kotia

Yhdysvaltojen Minnesotassa asuva Theresa Birgin Lucus nappasi käsittämättömän kuvan myrskypilvistä, jotka pilvien sijaan näyttävät kuin mereltä taivaalla, uutisoi New York Post .

Meteorologin mukaan näky oli ainutlaatuinen

Theresa julkaisi kuvan Facebookissa, jossa se on saanut runsaasti huomiota ja lähtenyt leviämään ympäri sosiaalista mediaa ja sen ryhmiä. Kehujen lisäksi osa kommentoijista on epäillyt kuvaa käsitellyksi. Osa puolestaan on kuvaillut kuvan tilannetta pelottavaksi, mutta Theresan mukaan itse tilanne ei ollut niin hurja kuin miltä kuvassa näyttää.