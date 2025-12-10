Yhdysvalloissa on paljastunut uskomaton rabiestartuntojen ketju, jonka todennäköisyys uhmaa mielikuvituksen rajoja. Tapauksesta uutisoi muun muassa The Guardian.
Yhdysvalloissa on saatu selvitettyä traaginen tapahtumaketju, joka johti kahden ihmisen kuolemaan.
USA:n tartuntatautivirasto CDC:n raportin mukaan michiganilainen mies sai munuaisen siirtoelimenä loppuvuodesta 2024.
Reilua kuukautta myöhemmin munuaisen saanut mies sairastui vakavasti. Hänellä oli muun muassa vapinakohtauksia, raajojen heikkoutta, sekavuutta ja virtsankarkailua. Tehohoidosta huolimatta hän kuoli oireisiinsa.
Kuolemaa seuranneissa tutkimuksissa vainajan kuolinsyyksi paljastui rabies eli vesikauhu.
Viranomaiset olivat hämmentyneitä, sillä vainajan perheen mukaan mies ei ollut ollut tekemisissä eläinten kanssa.
Näin kaikki tapahtui
Tartuntaketjua ruvettiin selvittämään taaksepäin.
Pian viranomaiset saivat selville, että vesikauhuun kuolleen miehen saama munuainen oli peräisin toiselta mieheltä, jota haisunäätä oli päässyt aiemmin raapaisemaan.
Viranomaisten mukaan mies oli puolustanut pihallaan kissaansa aggressiiviselta haisunäädältä. Miehen itsensä mukaan häntä ei ollut purtu, mutta hän oli saanut kamppailussa vammoja.
Mies oli muutamaa viikkoa myöhemmin sairastunut vakavasti ja sittemmin menehtynyt.