Hiv-positiivinen mies sai harteilleen astetta ikävämmän maailmanennätyksen, kun hän kärsi koronasta yli kaksi vuotta.
Immuunipuutteinen mies kärsi covid-19-taudista yli 750 päivää, mikä on tiettävästi maailmanennätys, kertoo Science Alert.
Nelikymppinen, hiv-positiivinen mies sairastui koronaan alun perin toukokuussa 2020. Mies ei saanut hivin hoitoon tarkoitettua antiretroviraalihoitoa. Heikentynyt immuunijärjestelmä tarjosi virukselle oivan ympäristön jäädä asumaan ja jopa mutatoitua.
Kaiken kaikkiaan potilas oli sairaalahoidossa viisi kertaa ja kärsi tauottomista oireista vuosina 2020–2022.
Taudin kestosta huolimatta kyseessä ei ollut long covid, sillä kyse ei ollut viipyvistä oireista taudin kadottua, vaan yli kaksi vuotta kestänyt SARS-CoV-2:n virusvaihe.
Vaikka kyseinen mies oli immuunipuutteinen, amerikkalaistutkijat varoittavat havainnon seurauksista muitakin.
Bostonin yliopiston tutkijat nimittäin havaitsivat, että virus kehittyi potilaassa samankaltaisesti kuin yleensä yhteisössä.
"Lisää näyttöä siitä, että tällaisista infektioista on syntynyt lisää tarttuvia variantteja"
Lancet-julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa huomattiin, että jotkut mutaatiot jopa peilasivat omikron-variantissa havaittuja mutaatioita. Tämä voisi viitata siihen, että omikronin kaltaiset variantit ovat saattaneet alun perin kehittyä pitkäaikaisia infektioita sairastavilla ihmisillä, kertoo Vice.
– Pitkäaikaiset infektiot antavat virukselle mahdollisuuden tutkia tapoja tartuttaa soluja tehokkaammin, ja [tämä tutkimus] lisää näyttöä siitä, että tällaisista infektioista on syntynyt lisää tarttuvia variantteja, Harvardin yliopiston epidemiologi William Hanage kertoi Contagion Live -julkaisulle.
Hanagen mukaan tällaisten tapausten tehokas hoito onkin ensisijaisen tärkeää sekä yksilön että yhteisön terveyden kannalta.
Lähteet: Science Alert, Vice, Lancet, Contagion Live