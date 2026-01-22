Härski ohitus koulutiellä toi kuljettajalle mojovat sakot.
Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein julkaisi X-tilillään videon härskistä ohituksesta Helsingissä.
Piittamaton kuljettaja ohitti törkeällä tavalla edellä ajavan kuljettajan.
Pastersteinin mukaan Kotinummentieltä oli tullut poliisille valvontapyyntöjä.
Tilanteesta julkaistulla videolla on nähtävissä, kuinka piittaamaton kuljettaja ohitti edellä ajavan auton liikenteenjakajan väärältä puolelta.
– Ohitti edellä ajaneen risteysalueella liikenteenjakajan väärältä puolelta, Pasterstein kirjoittaa.
Kohta, jossa poliisi suoritti valvontaa, sijaitsee aivan koulun läheisyydessä, joka tekee teosta entistä piittaamattoman.
Tapahtuman kokonaisuus ja olosuhteet huomioiden vakavasta piittaamattomuudesta 22 päiväsakkoa ja kortti hyllylle.