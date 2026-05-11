Viruksen muodostama riski on Suomessa "erittäin pieni", sosiaaliturvaministeri sanoo asiantuntija-arvioon nojaten.
Suomi on lisännyt hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon.
Päätöksen teki asiasta kertova hallitus.
Päätös mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden henkilöiden asettamisen karanteeniin.
Mahdollisesti karanteeniin määrättävillä henkilöillä on oikeus tartuntatautipäivärahaan siinä tapauksessa, että he eivät voi mennä töihin.
– Asetusmuutosta tarvitaan, jotta viranomaisilla on käytössään tartuntatautilain mukaiset keinot estää taudin mahdollinen leviäminen Suomessa, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen tiedotteessa.
– Se on samalla varotoimi siltä varalta, jos tilanne kehittyisi epäsuotuisaan suuntaan. Tämänhetkinen asiantuntija-arvio on, että viruksen muodostama riski kansalaisille on erittäin pieni, hän jatkaa.
Suomessa ei tällä hetkellä ole tiedossa tartuntoja.
Hantavirus on ollut otsikoissa viime aikoina viruksen aiheutettua kolme kuolemaa hollantilaisella risteilyaluksella.
Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä altistui mahdollisesti virukselle lentokoneessa, joka oli lähdössä 25. huhtikuuta Etelä-Afrikan Johannesburgista Amsterdamiin.