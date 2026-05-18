MV Hondiuksen kyydissä on yhä 27 ihmistä, kun se saapuu määränpäähänsä.
Hantaviruksen piinaama risteilylaiva MV Hondius on saapunut tänään Hollannin Rotterdamiin satama-alueelle.
Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuvat 25 miehistön jäsentä sekä kaksi terveydenhuollon työntekijää on määrä asettaa heti karanteeniin.
Suurin osa laivalla olevista on ulkomaalaisia. Paikallisviranomaiset kertoivat Reutersille, että ei ole selvää, pysyvätkö he karanteenissa koko suositellun ajan.
Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää.
Kuvassa näkyy Rotterdamin sataman valmistautumista MV Hondiuksen saapumiseen. Aluksella olleille tehdään paikan päällä terveystarkastus.AFP / Lehtikuva