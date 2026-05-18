Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan.
Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä.
Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin.
Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.