Katie Price on julkaissut huolestuneita videoita kadonneesta miehestään.

Ex-glamourmalli Katie Pricen, 47, tuore aviomies Lee Andrews, 43, on julistettu kadonneeksi Dubaissa, uutisoi The Sun.

Lehden mukaan Andrewsiin ei ole saatu yhteyttä useaan päivään.

Povipommi kertoo lehdelle puhuneensa miehensä kansa viimeksi puhelimessa keskiviikkoiltana 13. toukokuuta, jonka jälkeen Andrewsin puhelimen paikannus sammui, eikä häneen ole saatu yhteyttä. Price uskoo miehensä olevan siepattu.

Lehden mukaan Andrews oli matkalla Dubaista Iso-Britanniaan. Hänestä on tehty virallinen katoamisilmoitus. Andrews asuu Dubaissa.

The Mirror kertoo, että Andrewsin ja Pricen viimeisessä puhelussa olisi ilmennyt, että mies on auton takaosassa ja hänen kätensä ovat sidotut.

Price julkaisi viikonloppuna YouTube-kanavallaan videon, jolla hän kertoo olevansa huolissaan Andrewsin turvallisuudesta. Mirrorin lähteiden mukaan Price on jatkuvassa yhteydessä Andrewsin perheeseen ja he yrittävät saada tietoja miehen olinpaikasta.