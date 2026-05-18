Isku tapahtui ennen Putinin ja Xin tiistaina alkavaa tapaamista.
Venäläinen drooni on osunut Kiinan omistamaan rahtilaivaan KSL Deyangiin, kertoo lähde uutistoimisto Reutersille.
Rahtilaiva seilaa Marshallsaarten lipun alla.
Drooni osui laivaan Reutersin mukaan varhain maanantaiaamuna.
Laiva ei kärsinyt merkittäviä vahinkoja, eikä laivan miehistö haavoittunut hyökkäyksessä. Miehistö sammutti droonin aiheuttaman tulipalon.
Laivassa ei ollut lastia droonin iskiessä.
Rahtilaiva oli matkalla Odessan alueella sijaitsevaan Pivdennyin satamaan, jossa siihen oli tarkoitus lastata rautamalmirikastetta, lähde kertoo Reutersille.
Venäjä riippuvainen Kiinasta
Venäjä on hyökännyt yön aikana Ukrainaan yli 500 droonilla ja 22 ohjuksella, Ukraina sanoo.
Venäjän ja Kiinan presidenttien Vladimir Putinin ja Xi Jinpingin on määrä tavata Pekingissä 19.–20. toukokuuta.
Ukrainan sodan myötä Venäjästä on käytännössä tullut riippuvainen Kiinan taloudellisesta tuesta, mikä on herättänyt huolta Venäjälläkin.