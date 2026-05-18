Virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja.
Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta.
Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään.
WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja.
Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihinnousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen.